El Bayern Múnich, campeón de invierno con una exhibición de poderío

La primera mitad fue un monólogo del líder, que encarriló el triunfo gracias a las anotaciones de Josip Stanisic y el talentoso Michael Olise. La fluidez en el frente de ataque, comandada por la creatividad de Olise, permitió que el Bayern sentenciara el trámite antes del descanso. Aunque el Heidenheim intentó reaccionar en el complemento estrellando un balón en el poste, la jerarquía de los visitantes terminó por apagar cualquier intento de remontada.

En el tramo final del compromiso, el extremo colombiano Luis Díaz amplió la diferencia con un certero cabezazo tras un centro preciso al área. Poco después, el artillero inglés Harry Kane cerró la cuenta definitiva para sumar su decimonoveno gol en lo que va del campeonato alemán. Estas dos anotaciones tardías reflejaron la voracidad de un plantel que no bajó los brazos hasta que el árbitro marcó el final del partido.

Con esta victoria, el gigante de Baviera extiende su ventaja a nueve puntos sobre el Dortmund y doce unidades sobre el vigente subcampeón, el Leverkusen. El récord de cuarenta y un puntos de cuarenta y cinco posibles demuestra que hoy por hoy no tienen rival de peso en la competición. El debut de jóvenes promesas como David Santos y Cassiano Kiala redondeó una jornada perfecta para las aspiraciones del máximo candidato al título.

Ficha técnica del partido

Heidenheim (0): Ramaj; Haktab Traore, Busch (Niehues, minuto 66), Mainka, Gimber, Förenbach; Kerber (Ibrahimovic, minuto 46), Schoppner (Kauffman, minuto 66), Dorsch, Honsak (Schimmer, minuto 46); Pieringer (Conteh, minuto 66). Entrenador: Frank Schmidt.

Bayern Múnich (4): Urbig; Stanisic, Upamecano (Kiala, minuto 91), Tah, Ito (Davies, minuto 72); Goretzka, Guerreiro (Santos Daiber, minuto 72); Olise (Mike, minuto 91), Karl (Gnabry, minuto 63), Luis Díaz; Harry Kane. Entrenador: Vincent Kompany.

Goles: 0-1, minuto 15: Stanisic. 0-2, minuto 32: Olise. 0-3, minuto 87: Luis Díaz. 0-4, minuto 93: Harry Kane. El árbitro del encuentro fue el colegiado Florian Badstübner, quien controló las acciones de esta jornada número quince del campeonato alemán.

Incidencias: El partido, correspondiente a la decimoquinta jornada de la Bundesliga, se llevó a cabo en las instalaciones del Voith Arena. El recinto deportivo contó con la presencia de unos 15.000 espectadores que presenciaron la contundente victoria de los bávaros.

