El Le Havre se queda sin Copa

Por tanto, el Lens, Lille, Metz, Lorient, París FC, Toulouse, PSG, Niza, Estrasburgo, Nantes, Marsella, Mónaco, Angers y Rennes, estarán en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. Y, si no hay sobresaltos, el Lyon, en el caso de cumplir con la lógica en su enfrentamiento frente al Saint-Cyr Collonges de la séptima división de Francia, se unirá a la lista al borde de la medianoche.

Sólo el Le Havre se vio sorprendido por un equipo de categoría inferior. Fue eliminado por el Amiens en su estadio (0-2), después de firmar una primera parte errática en la que Ilyes Hamache y Kylian Kaiboue marcaron los dos únicos tantos de un duelo que los hombres de Didier Digard no pudieron remontar en la segunda parte.

El partido más igualado y que cerró la jornada fue el Auxerre-Mónaco, que se decidió a favor de los hombres dirigidos por Sebastien Pocognoli. El cuadro del principado ganó 1-2 gracias a un doblete de Mika Biereth, decisivo para su equipo con un par de aciertos que colocaron a su equipo en la siguiente ronda.

El Marsella disfrutó de un día más plácido. Goleó 0-6 al Bourg en Bresse, club de la National 3 (tercera categoría del fútbol francés). Fue un paseo en el que Leonardo Balerdi, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojberg, Igor Paixao, Bilal Nadir y Tadjidine Mmadi se apuntaron los tantos.

El Nantes, ante un equipo de la misma categoría, el Concarneau, sufrió hasta la segunda parte, cuando consiguió despegarse del marcador. Ganó 3-5, pero hasta que apareció Matthis Abline en los minutos 51 y 58 para firmar un doblete no encarriló el pase a la siguiente fase.

El Estrasburgo también apuró su clasificación frente al Dunkerque de la Ligue 2. Ganó 2-1 y sufrió en la última media hora, cuando Thomas Robinet, desde el punto de penalti, redujo distancias y generó cierta incertidumbre en el conjunto dirigido por Liam Rosenior.

El Niza también ganó, y por el mismo resultado, a un equipo de Segunda División, el Saint-Etienne. En su caso, fue Morgan Sanson, en el minuto 72, quien desniveló la balanza, evitó la prórroga y un posible disgusto para sus compañeros.

Y el Rennes disfrutó de una jornada plácida contra un equipo de la National 3 (quinta categoría) como el Les Sables. Un doblete de Breel Embolo y otro acierto de Quentin Merlin sellaron el destino de un equipo que aguantó hasta el minuto 69, instante en el que encajó el primer tanto y se derrumbó como un castillo de naipes.

Además de esos equipos de la Ligue 1, se unieron a la lista de los que estarán en la siguiente fase Hauts Lyonnais, Le Puy-en-Velay, Montreuil y Orleans, que eliminaron al Bassin d'Arcachon, Girondins, Chauvigny y Dieppe, respectivamente.

El sorteo, a la espera del resultado del partido entre el Lyon y el Saint-Cyr Collonges, ya se ha realizado y ha deparado un derbi en dieciseisavos entre el París Saint-Germain y el París que se disputará en el Parque de los Príncipes.

El Lille podría enfrentarse al Lyon, si este gana su eliminatoria, y los dos equipos supervivientes de Regional que se mantienen en liza, el Sochaux y el Montreuil, se verán las caras con el Lens y el Amiens, respectivamente.