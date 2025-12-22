Héctor David Martínez retorna a Defensa y Justicia tras su paso por Olimpia

El acuerdo entre las instituciones se cerró mediante un préstamo por un periodo de doce meses sin cargo inicial para el “Halcón”. La negociación incluye una opción de compra fijada en aproximadamente un millón de dólares por el cincuenta por ciento de su ficha técnica. De esta manera, el club de Varela se asegura a un futbolista de jerarquía que conoce a la perfección la filosofía de la institución bonaerense.

El zaguero de 27 años llega al Defensa tras haber defendido los colores de Olimpia de Paraguay durante el último semestre. En el conjunto “Decano”, Martínez registró una participación activa con doce partidos disputados, un gol convertido y dos asistencias brindadas. Sus estadísticas en el fútbol paraguayo demuestran que se encuentra en plenitud física para afrontar los desafíos del campeonato argentino.

Antes de su experiencia en el Decano del fútbol paraguayo, el defensor formó parte de la destacada plantilla del Inter Miami en la Major League Soccer. Durante su estancia en los Estados Unidos, tuvo el privilegio de compartir vestuario con Lionel Messi entre mediados de 2024 y 2025. Aquella experiencia internacional aportó un roce competitivo de alto nivel a su trayectoria, sumando liderazgo a su perfil como marcador central zurdo.

La historia de Martínez con Defensa y Justicia es sumamente exitosa, recordando su protagonismo en la histórica campaña de la temporada 2019/20. Bajo la dirección técnica de Hernán Crespo, el defensor fue una pieza vital para la obtención de la Copa Sudamericana 2020. Su regreso despierta grandes expectativas en la afición, que recuerda con gratitud su solidez defensiva en el camino hacia el primer título internacional del club.

