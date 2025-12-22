Rodrigo Nogués y la actualidad de Olimpia de cara a la temporada 2026

“No hay ninguna negociación que sea prioridad, ni ninguna que no lo sea, el equipo ya está trabajando, el plantel está trabajando con los profesionales que ya están. Si se dan más incorporaciones, se van a estar anunciando, así como también salidas, dependiendo de préstamos o ventas que el club pueda llegar a hacer”, explicó el titular decano. La intención de la directiva es otorgar previsibilidad al entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez.

Respecto a los refuerzos, el titular franjeado desmintió una búsqueda masiva de jugadores y puntualizó que la prioridad absoluta hoy es cubrir la banda izquierda de la defensa. “No, específicamente, solamente el puesto de lateral izquierdo es el que claramente estamos en una búsqueda”, afirmó. Esta necesidad surge ante la inminente transferencia del joven defensor Alexis Cantero al fútbol ruso, negociación que se encuentra en una etapa de definición total.

Sobre la salida de Cantero, el presidente detalló: “Alexis sí, es una negociación que la estamos concretando con el Orenburg de Rusia, en un formato de préstamo con opción de compra obligatoria en base a un porcentual de partidos jugados”. Aunque aclaró que todavía no está confirmado al cien por ciento, admitió que las gestiones están muy avanzadas. El club ya trabaja sobre un nombre específico para reemplazarlo y no maneja un abanico de opciones.

El objetivo institucional es que el cuerpo técnico tenga todas las herramientas listas antes de que finalice el presente año para evitar distracciones en el trabajo de campo. “La idea es que nosotros tengamos cerrado todo lo que sean incorporaciones y salidas para el 2 de enero”, subrayó Nogués. De esta manera, Olimpia busca llegar con el plantel completo a los desafíos que tendrá que afrontar durante el primer semestre de 2026.

En cuanto a la preparación, el Decano participará en un torneo amistoso en tierras uruguayas, descartando otras opciones que habían surgido inicialmente como la Vitória Cup. “Tenemos programados dos amistosos con equipos a confirmar el 15 y el 18 de enero en Montevideo y en Maldonado”, confirmó el presidente. Explicó que la baja del amistoso con Atlético Mineiro se debió a cuestiones de calendario.

Consultado sobre posibles rivales en Uruguay, como el Colo Colo, Nogués indicó que es una posibilidad latente debido a la coincidencia de fechas en el país vecino. “Tengo entendido que Colo Colo es uno de los equipos probables para esas fechas en Uruguay. Hay varios equipos participantes que todavía la organización no nos confirmó cuáles serían nuestros rivales”, comentó. Con relación a un rival histórico y tradicional del fútbol trasandino con el que perdió la final de la Copa Libertadores 1991.

Sobre la situación de los futbolistas que podrían emigrar o regresar, el presidente aclaró los rumores sobre el zaguero Junior Barreto y el delantero Guillermo Paiva. “Por Junior no tenemos absolutamente ninguna oferta concreta”, sentenció para dar tranquilidad. En cuanto a Paiva, señaló que el Junior de Barranquilla tiene plazo hasta el 31 de diciembre para ejecutar la opción de compra, aunque la falta de acuerdo con el jugador podría facilitar su vuelta.

“Estaríamos expectantes a lo que ellos resuelvan. Obviamente, también ellos para poder hacer uso de la opción tienen que tener arreglada la parte con el jugador, lo cual tengo entendido que aún no han podido concretarla”, explicó. El “Coto” no ocultó su deseo de repatriar al atacante tras su exitosa etapa en Colombia: “La verdad es que si no se llega a un acuerdo, a nosotros nos encantaría contar con la vuelta de Guillermo Paiva. Tuvo un año espectacular”.

Finalmente, el mandatario franjeado se refirió a las gestiones por jugadores del ámbito local, mencionando al zaguero Juan Ángel Vera de Trinidense y el siempre sondeado mediocampista de Nacional, Juan Fernando Alfaro. “Son charlas que estamos viendo como opciones, también va a depender de alguna salida”, dijo sobre el defensor de “Triki”. En cuanto a Alfaro, aclaró que es un nombre recurrente en los mercados pero que “no hay una negociación formal en este momento”, cerrando así el panorama de fichajes.