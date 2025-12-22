Junior Alonso desmiente su salida del Atlético Mineiro: “Lo que está circulando es falso”

Al ser consultado sobre la supuesta notificación de libertad para buscar club, Alonso fue categórico: “No, eso es falso, lo que acontece en Brasil es que hay muchos, acá en Paraguay todavía no, pero en Brasil sí hay bastantes personas que tiran informaciones de la nada, y después es fácil pedir disculpas o borrar algún dato que lo puedan tirar por redes sociales. Pero lo que está circulando es falso, en ningún momento el club me ha dicho eso, yo tengo que presentarme el 2 de enero para iniciar la pretemporada con el equipo. Mi contrato es hasta diciembre de 2026”.

Respecto a sus metas personales y la posibilidad de una transferencia, el central explicó que su prioridad es mantener el ritmo de competencia para asegurar su lugar en la selección nacional. “Eso se da de forma normal, mi prioridad es poder jugar. Esa es la realidad, quiero llegar de la mejor manera para tener la chance de poder jugar el mundial. Entonces mi objetivo está en eso, obviamente tengo contrato con el club, no hay ninguna propuesta de ningún equipo, tampoco ocurrió lo que se viene diciendo, que fui informado para poder salir, para poder buscar club. Entonces, la realidad es que tengo que presentarme el 2 de enero a hacer la pretemporada y pensar en el 2026”.

Sobre el supuesto interés de Gerardo “Tata” Martino para llevarlo al Atlanta United, Alonso reconoció el ruido mediático, pero negó ofertas concretas: “Sí, esa noticia también, circulan muchas noticias. Otras pueden ser ciertas, otras no, pero la realidad es que no hay ninguna oferta oficial formal. Mi representante se encarga de eso, de hablar con las personas que tenga que hablar para poder ver mi futuro. Pero en realidad, oficialmente no hay ninguna propuesta de ningún equipo”.

Finalmente, el defensor hizo un repaso de su año, destacando el éxito con la Selección Paraguaya y el protagonismo alcanzado en el fútbol brasileño. “El balance al final es un poco positivo, porque logramos la clasificación de ir al mundial con la selección. A nivel de clubes puede ser, importante para mi equipo, jugué muchos minutos, logramos el campeonato estadual. Y también llegamos a una final internacional, claro que duele no haberla ganado, pero de igual manera, haciendo un análisis más profundo, creo que es positivo también eso”.

