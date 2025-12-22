Minamino sufre rotura de ligamento y peligra su presencia en el Mundial

El futbolista asiático se lesionó durante el partido de treintaidosavos de final de la Copa de Francia frente al Auxerre. Tras un fuerte choque con un rival, Minamino tuvo que ser retirado del campo en camilla y con el rostro cubierto por el dolor. El club confirmó los peores pronósticos tras realizar los estudios médicos pertinentes en la jornada de hoy.

Minamino es una pieza clave para los Samuráis Azules, con una trayectoria de 73 partidos internacionales y 23 goles marcados. En la actual temporada con el Mónaco, el mediapunta había disputado 21 encuentros y anotado cuatro tantos. Su ausencia obligará al seleccionador japonés a replantear la estrategia ofensiva de cara a la próxima cita mundialista.

Japón integra el Grupo F del torneo, donde deberá medirse ante potencias como Países Bajos y la selección de Túnez. El último cupo del grupo se definirá entre los combinados europeos de Polonia, Suecia, Ucrania o Albania. La baja del referente japonés cambia el panorama de una zona que se perfila como una de las más competitivas.