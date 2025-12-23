Benzema anota en la Champions asiática

Esta victoria por 1-0 del Al Ittihad llega casi un mes después del último partido disputado por los chicos del portugués Sergio Conceição (4-1 contra Al Shabab en liga), y deja al elenco de francés Karim Benzema en el sexto puesto del cuadro oeste de la competición con 9 puntos.

Una fase regular que lidera el Al-Hilal dirigido por el italiano Simone Inzaghi y en el que el Al Ahli del argelino Riyad Mahrez es tercero.

Aunque los de Conceição tuvieron el control del esférico durante todo el partido, las ocasiones se repartieron en ambas áreas, pero Benzema deshizo la igualdad en el minuto 57 con el definitivo gol.

El próximo reto del Al Ittihad será el 29 de diciembre de nuevo contra Al Shabab, pero en la Copa del Rey. EFE