Camerún vence a Gabón en la Copa África

El tanto del atacante del Levante Karl Etta Eyong propició la victoria del conjunto de David Pagou, Camerún, que inició su andadura por la competición que ha ganado en cinco ocasiones con un triunfo que le sitúa en la primera plaza del Grupo D junto a Costa de Marfil, que previamente se deshizo de Mozambique por idéntico marcador (1-0).

Lea más: El futuro de Matías Galarza

Sufrió más de lo esperado Camerún una vez aparcados los problemas extradeportivos con los que convive la Federación que preside el exjugador del Barcelona, el legendario Samuel Eto’o, que ha asentado en el banquillo del equipo nacional a David Pagou, que dirigió a los Leones Indomables en esta puesta en escena en el torneo ante un rival con menos tradición competitiva.

Fuera del Mundial 2026 la presión en la Copa África persigue a Camerún que selló el triunfo a los nueve minutos cuando el pase al espacio tras un buen control del jugador del Manchester United Bryan Mbeumo a Etta Eyong acabó con la pelota en red. Necesitó de la validación del VAR la acción por un posible fuera de juego que al final no fue.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La estrechez del marcador mantuvo vivo a Gabón, que tiró del veterano jugador del Marsella Pierre Emerick Aubameyang desde la media hora. Empezó en el banquillo pero pronto, con el marcador ya en contra, sustituyó a Teddy Averlant.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pudo sentenciar Camerún pero no tuvo acierto y al final pasó apuros. Gabón, que se ha perdido siete de las últimas ediciones del torneo, creció y rondó el empate.

Camerún resistió y se llevó el triunfo, el primero en la competición que le acerca a la siguiente fase. El cuadro camerunés y Costa de Marfil, los dos que han saldado con triunfo su primera jornada en esta fase de grupos, se enfrentarán en el siguiente duelo, el próximo domingo. EFE