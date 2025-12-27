Cristiano Ronaldo acecha los mil goles con un doblete magistral

La cuenta personal del exjugador del Real Madrid se abrió en el minuto 31 tras una excelente asistencia de Abdulelah Al Amri. Ronaldo solo tuvo que empujar el balón a puerta vacía para establecer el primer tanto de la jornada en el estadio local. Su capacidad para leer las jugadas en boca de gol sigue siendo letal, demostrando una vigencia física que asombra al mundo.

Antes de llegar al descanso, el capitán portugués volvió a maravillar a los presentes con una definición llena de categoría técnica. Tras recibir un centro desde la banda derecha de Marcelo Brozovic, Cristiano remató de tacón para superar nuevamente al guardameta brasileño Samuel Portugal. Fue un gesto de pura genialidad que sentenció el partido y dejó sin respuestas defensivas al conjunto visitante.

Cristiano Ronaldo again, ladies and gents pic.twitter.com/n5OWbBAVvp — Roshn Saudi League (@SPL_EN) December 27, 2025

Con estas dos dianas, “CR7” alcanza la impresionante cifra de 956 goles oficiales, repartidos entre su selección y sus diversos clubes. En lo que va del año 2025, el delantero ya acumula 40 festejos, siendo el primer futbolista en lograr dicha cantidad en 14 años distintos. Actualmente, lidera la tabla de artilleros en la liga saudí con doce anotaciones en apenas diez jornadas disputadas.

La fiesta del Al Nassr fue completada por Joao Félix, quien anotó en el tiempo de descuento para cerrar una goleada contundente. Con este resultado, el equipo de Ronaldo estira su ventaja sobre el Al Hilal y el Al Taawon en la clasificación general. El astro luso se encuentra ahora a solo 44 goles de la mítica barrera de los mil tantos en su carrera profesional.

