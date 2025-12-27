Anfield se rinde ante el legado eterno de Diogo Jota

La comunidad del fútbol inglés aún intenta asimilar la tragedia ocurrida el pasado 3 de julio en un fatal accidente vial. En aquel siniestro, el internacional luso perdió la vida junto a su hermano, apenas días después de haber contraído matrimonio con Rute Cardoso. La pérdida dejó un vacío inmenso en su joven familia y en las instituciones donde se consolidó como una figura de élite.

El protocolo del encuentro se transformó en un acto de profunda sensibilidad cuando los hijos del jugador saltaron al campo. Dinis y Duarte, de la mano del capitán Virgil van Dijk, recorrieron el césped bajo la atenta y conmovida mirada de su madre. La imagen de los pequeños en el círculo central simbolizó la dimensión humana de una tragedia que unió a rivales históricos.

El momento de mayor carga emotiva llegó cuando las miles de voces presentes entonaron el himno “You’ll Never Walk Alone”. El coro unificado de Anfield resonó como un abrazo colectivo para la familia Jota, reafirmando la promesa de que nunca caminarán solos. Los seguidores del Wolverhampton se sumaron con absoluto respeto, demostrando que el afecto por el luso superaba cualquier tipo de colores.

Durante el desarrollo del juego, el reloj marcó el minuto 20 y el estadio estalló en una ovación cerrada y unánime. El gesto honró el dorsal que el atacante defendió con orgullo durante sus exitosas temporadas vistiendo la camiseta de los “Reds”. Ambas aficiones se pusieron en pie para reconocer, entre aplausos, el talento y la entrega que el portugués brindó en cada partido.

Como medida definitiva para preservar su legado, el Liverpool anunció la decisión histórica de retirar oficialmente el número 20. Ningún otro futbolista volverá a portar dicho dorsal en el club, asegurando que la identidad de Jota permanezca intacta en los registros. La Premier League mostró así su rostro más humano, permitiendo que la memoria del ídolo fuera el centro de la jornada.