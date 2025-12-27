Junior de Barranquilla ejecuta la opción de compra de Guillermo Paiva

“Junior (de Barranquilla) ya avisó y ya llegamos a un acuerdo por el contrato del jugador. Está muy contento, es un contrato muy importante para Paiva y ojalá sepa manejar eso”, expresó el agente del futbolista, Regis Marques en comunicación con el Cardinal Deportivo.

⚽️🎙️Regis Marques - Empresario de futbolistas, sobre Guillermo Paiva:



🗣️ “Junior (de Barranquilla) ya avisó y ya llegamos a un acuerdo por el contrato del jugador”.



🗣️ “Es un contrato muy importante, ojalá sepa manejar eso”. #CardinalDeportivo #730AM 📻🇵🇾 #ElJuegoQueSentimos… pic.twitter.com/8g1lauoLW5 — ABC Deportes (@ABCDeportes) December 27, 2025

La operación financiera para retener al atacante guaraní de 28 años implica un desembolso de 600.000 dólares por el 60% de su pase. A esta cifra se añaden los 300.000 dólares pagados inicialmente por su préstamo, sumando una inversión total cercana al millón de dólares. El oriundo de Presidente Franco firmará un nuevo vínculo por tres temporadas, que incluye además un importante reajuste en sus condiciones salariales.

El rendimiento del delantero en el Metropolitano resultó siendo determinante, consolidándose como titular indiscutible en el cierre de la temporada 2025. Con un registro de 12 goles y 7 asistencias en 52 partidos, el paraguayo demostró ser el socio ideal para el ataque barranquillero. Su capacidad de sacrificio y aporte goleador convencieron plenamente a la dirigencia para realizar este esfuerzo económico definitivo.

Este traspaso marca también el final de un ciclo de nueve años de pertenencia a Olimpia (que se queda con el 40% restante de la ficha), donde debutó en 2017. Con la camiseta del “Decano”, el atacante acumuló 26 goles y tres títulos oficiales antes de dar el gran salto al fútbol internacional. Ahora, se despide formalmente de la institución franjeada para echar raíces definitivas en el actual monarca de la liga colombiana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy