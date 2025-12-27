Olimpia y Cerro Porteño, en amistosos de verano en Uruguay

Este viernes, el certamen disputado en los últimos veranos anunció que esos cuatro clubes, Independiente, Colo Colo, Olimpia y Cerro Porteño estarán presentes en la edición 2026, al igual que el peruano Alianza Lima.

Lea más: Campeones de América en la Copa Sudamericana

No obstante, por el momento no hay detalles sobre otros participantes ni sobre los cruces que tendrá la serie en el primer mes del próximo año.

En la pretemporada de 2025, 27 clubes de cinco países disputaron 26 amistosos en diferentes escenarios de Uruguay. En esa oportunidad, Independiente, Colo Colo y Olimpia estuvieron presentes, por lo que repetirán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientas tanto, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció que en enero se jugará la Copa de la Liga AUF, un certamen amistoso del que formarán parte los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya del próximo año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Será en formato de eliminatorias, con juegos en escenarios neutrales en los que los vencedores avanzarán de ronda y los perdedores quedarán eliminados.

De acuerdo con esto, en caso de que algún partido finalice los 90 minutos reglamentarios con una igualdad en el tanteador se pasará a una tanda de penales.

Según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol, el ganador recibirá 100.000 dólares que deberá utilizar “exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura”. EFE