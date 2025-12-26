Los campeones de América que jugarán la Copa Sudamericana 2026

De los 44 equipos confirmados, doce ya ostentan títulos internacionales en sus vitrinas, lo que representa una concentración de gloria deportiva pocas veces vista. Entre los aspirantes destacan diez campeones de la Libertadores, como Santos FC, River Plate, São Paulo y Gremio, quienes buscarán imponer su estirpe en este certamen regional.

A esta selecta lista se suman Atlético Mineiro, Racing, San Lorenzo y Vasco Da Gama, junto a los especialistas en este trofeo: Cienciano y Universidad de Chile. Para clubes como Olimpia y Atlético Nacional, el camino será más exigente, ya que deberán superar una fase preliminar antes de asegurar su lugar en la instancia de grupos.

Olimpia portará la bandera del fútbol paraguayo, aportando sus tres estrellas de la Libertadores a una competencia que no permitirá margen de error desde el inicio. El Decano tendrá la obligación de eliminar a Sportivo Trinidense el miércoles 4 de marzo, en el Defensores del Chaco, por la llave previa que otorga un cupo a la fase de grupos.

Argentina presenta un frente temible liderado por River Plate y San Lorenzo de Almagro, aunque la atención se centra también en el futuro de Racing Club de Avellaneda. La Academia ha sido gran protagonista en los últimos tiempos, destacándose tanto en los torneos de la Conmebol como en el competitivo marco del fútbol profesional argentino.

Brasil despliega un arsenal de campeones que incluye a Corinthians, sumándose a la base de equipos brasileños que ya saben lo que es reinar en toda la región. El calendario oficial iniciará en marzo con el filtro local, mientras que la fase de grupos arrancará en abril, cerrando con la gran final en Barranquilla el 21 de noviembre.

Los 44 clasificados a la Sudamericana