Diego Gómez se coloca como el máximo artillero del Brighton en la temporada

Con esta nueva conquista ante los “Gunners”, el futbolista oriundo de San Juan Bautista se posiciona en la cima de la tabla de artilleros del club, como el máximo goleador de las “Gaviotas” en la temporada 2025/26. El surgido en la cantera de Libertad logra desplazar a figuras consagradas del ataque inglés, demostrando una adaptación asombrosa y una pegada letal que lo convierte en la pieza clave del esquema.

La cosecha del paraguayo suma ya ocho anotaciones, distribuidos en dos frentes competitivos donde viene dejando su sello de calidad durante este semestre en Europa. En la Premier League registra tres anotaciones, incluyendo un doblete ante el Leeds United, mientras que en la Carabao Cup acumula cinco tantos gracias a su efectividad frente al arco.

Uno de sus hitos más memorables en la presente campaña fue el histórico póker de goles que le convirtió al Barnsley, actuación que terminó por consolidar su rol ofensivo. El técnico alemán Hürzeler sabe explotar sus condiciones adelantándolo en el terreno de juego, por detrás del delantero, una apuesta táctica que viene siendo retribuida por el paraguayo.

En la tabla interna de artilleros del Brighton, el jugador de la selección paraguaya lidera el camino por encima de Danny Welbeck, quien suma siete conquistas marcadas exclusivamente en el torneo de liga. Más abajo aparecen nombres como Jan Paul van Hecke y Stefanos Tzimas con tres goles, mientras que otros compañeros como Brajan Gruda y Yasin Ayari apenas alcanzan los dos tantos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El impacto de Diego Gómez no solo se mide en estadísticas, sino en la jerarquía que proyecta al enfrentar a los clubes del siempre exigente fútbol inglés, con un rol ofensivo que aún no replicó totalmente en la selección guaraní. Fue Carlos Jara Saguier quien primero lo adelantó en el campo durante el Preolímpico Sudamericano y los Juegos Olímpicos, una visión táctica que ahora el Brighton explota con éxito.