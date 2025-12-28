La sorpresiva visita de una ex figura del Arsenal inglés a Paraguay

El motivo principal de su estadía en Paraguay es su relación sentimental con Tiffy Vera, quien es paraguaya y lo acompañó durante las festividades en el interior del país. Gibbs aprovechó el viaje para integrarse a las costumbres locales, compartiendo con la familia de su pareja y documentando sus vivencias a través de sus redes sociales.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en un bar de Asunción, donde se reunió con la peña oficial del Arsenal para vibrar con la victoria ante el Everton. Rodeado de hinchas paraguayos, el exjugador celebró el triunfo de su antiguo club, protagonizando un video que superó las 800.000 reproducciones en las cuentas de ESPN.

Además de su faceta futbolera, Gibbs mostró su lado más humano y solidario mientras recorría las zonas rurales vistiendo, curiosamente, una camiseta de Horqueta. Se lo vio repartiendo víveres a los lugareños y disfrutando de la gastronomía típica del país, como un tradicional plato de vori-vori que no dudó en presumir ante sus seguidores de Instagram.

Durante su agenda en el país, también se dio tiempo para reunirse con figuras del fútbol local, manteniendo un encuentro con el entrenador y exjugador Diego Gavilán, quien también estuvo en la Liga Inglesa, en filas del Newcastle United. Esta serie de actividades convirtió su visita personal en un fenómeno mediático que unió a la afición paraguaya con una personalidad “Gunner”.

