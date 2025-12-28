El Cremonese de “Toni” Sanabria no puede en casa ante Napoli

A pesar del empuje de la afición local y la movilidad de Sanabria en el frente de ataque, el conjunto visitante impuso su jerarquía desde la primera mitad del juego. La figura del danés Rasmus Hojlund amargó la tarde en Cremona con un doblete decisivo, confirmando su excelente momento tras haber llegado para suplir al lesionado delantero belga, Romelu Lukaku.

El primer tanto llegó temprano, antes del cuarto de hora, cuando el danés capturó un rebote en el área chica para vencer la resistencia del portero local, Emil Audero. El Cremonese intentó reaccionar buscando al atacante albirrojo, quien estuvo acompañado en la ofensiva por histórico delantero inglés Jamie Vardy, pero la zaga partenopea se mostró impecable y anuló cualquier intento de insurrección antes del entretiempo.

Hojlund cerró su cuenta personal al filo del descanso con una media vuelta letal, sentenciando un trámite que el Nápoles controló con oficio durante la segunda parte. Tras la sustitución de Sanabria en la hora de partido, el equipo de Davide Nicola perdió profundidad, resignándose a una derrota ante su público en esta jornada liguera.

Con este traspié en casa, el equipo de “Toni” Sanabria permanece en la zona media de la clasificación, mientras que los de Nápoles saltan a la segunda plaza con 34 puntos. El resultado presiona al Inter y al Milan en la pelea por el liderato, dejando claro que los dirigidos por Antonio Conte son candidatos firmes al ansiado Scudetto.

Ahora, el delantero paraguayo y el Cremonese deberán enfocarse en su próximo desafío para recuperar los puntos perdidos en su propio feudo y mantener la tranquilidad. La temporada sigue abierta y Sanabria continúa siendo la pieza clave en el esquema de Nicola para asegurar la permanencia en la máxima categoría del Calcio italiano.