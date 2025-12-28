Mahrez sella el pase de Argelia a los octavos de final

La jugada decisiva ocurrió en el minuto 23, luego de que Ismahila Ouedraogo cometiera una falta dentro del área sobre el lateral del Manchester City, Rayan Ait Nouri. Mahrez, con su habitual frialdad, transformó la ejecución en el único tanto del compromiso, sentenciando el liderato del Grupo E y despejando las dudas de las ediciones pasadas.

Lea más: Lautaro Martínez sostiene el liderato del Inter en Bérgamo

Tras dos torneos consecutivos quedando fuera en fase de grupos, Argelia recupera su estatus de potencia continental al inscribir su nombre junto a Egipto y Nigeria. La portería defendida por Luca Zidane se mantuvo imbatible ante los ataques burkineses, quienes ahora deberán jugarse la vida en la última jornada frente al seleccionado sudanés.

Previamente, Sudán logró imponerse por 0-1 a Guinea Ecuatorial en el estadio Mohamed V, gracias a un desafortunado autogol del defensor Saul Coco en el segundo tiempo. Este resultado dejó al equipo ecuatoguineano sin posibilidades matemáticas de avanzar, dejando el segundo boleto del grupo disponible para una definición directa el próximo miércoles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para clasificar, a Burkina Faso le basta con obtener un empate en su choque final, mientras que Sudán está obligado a conseguir los tres puntos para seguir en carrera. Argelia, ya relajada, cerrará su participación en la primera fase enfrentando a la eliminada Guinea Ecuatorial, buscando mantener el puntaje ideal antes de encarar los octavos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El torneo entra así en su fase de mayor tensión, con los equipos del Grupo E definiendo sus posiciones finales para los cruces de eliminación directa en enero. Los aficionados argelinos celebran el regreso de su equipo a la élite africana, con la mirada puesta en conquistar el que sería su tercer título en la historia de la copa.

Fuente: EFE