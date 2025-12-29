El regreso de Araujo, principal novedad del entrenamiento a puerta abierta del Barcelona

El central, que estaba de baja por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, se ha ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros ante los 5.530 espectadores, según ha informado el club catalán, presentes en una fría tarde invernal.

Sin embargo, tras perderse siete partidos entre LaLiga, Copa del Rey y Liga de Campeones, su presencia en el derbi no está garantizada. Pau Cubarsí y Gerard Martín parten como principales opciones para el eje de la zaga, con Jules Koundé y Eric García como alternativas.

También se ha entrenado el centrocampista Pedro González ‘Pedri’, que no participó en la victoria ante el Villarreal (0-2) antes del parón navideño por unas molestias en los isquiotibiales, según precisó el técnico Hansi Flick en rueda de prensa, y que apunta a regresar al once inicial frente al Espanyol.

Por su parte, el defensa Jules Koundé, que se retiró por precaución en la segunda mitad del partido ante el Villarreal, se ha ejercitado junto al resto del equipo y estará disponible para ser de la partida ante el conjunto blanquiazul.

Por el contrario, el mediapunta Dani Olmo, que sufrió una luxación en el hombro izquierdo tras una mala caída en el duelo adelantado de la jornada 19 frente al Atlético de Madrid (3-1), es seria duda tras no participar en un partido de posesión que disputaron.

La sesión, que incluyó una vuelta al campo, ejercicios de activación y resistencia, trabajo con bandas elásticas, precisión con balón, los tradicionales rondos y un partido, contó con la participación de los jugadores del filial Jofre Torrents, Tommy Marqués y Pedro Fernández ‘Dro’.

Los más aclamados por el público fueron Lamine Yamal —que este domingo estuvo presente en la gala de los Globe Soccer 2025 celebrada en Dubái, donde recibió los premios a mejor futbolista sub-23, mejor delantero de la pasada temporada y el premio Maradona al jugador joven con mayor habilidad—, además de Pedri y Raphinha, en una jornada marcada por la numerosa presencia de niños y niñas en las gradas.

Las únicas ausencias fueron las de Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, que continúa recuperándose de una operación en la rodilla, y Andreas Christensen, que sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la última sesión previa al partido ante el Villarreal.

Hansi Flick siguió la sesión con atención y una actitud distendida en el regreso al trabajo tras una semana de descanso, después de asegurar el liderato invernal en Villarreal, ya con la mirada puesta en mantener los cuatro puntos de ventaja al frente de la clasificación sobre el Real Madrid.

Al término del entrenamiento, los jugadores lanzaron balones oficiales del club a las gradas y firmaron camisetas y pancartas como agradecimiento al apoyo de la afición durante un 2025 en el que el cuadro catalán conquistó el triplete nacional.

Todo lo recaudado se destinará íntegramente al proyecto ‘Pulseras Azulgranas’, una iniciativa de la Fundación FC Barcelona destinada a mejorar la estancia de niños y adolescentes hospitalizados o con enfermedades graves.

