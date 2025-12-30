Alfaro, fuerte candidato al mejor técnico de América

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, quien cambió totalmente la mentalidad de los jugadores de la Albirroja desde su llegada en agosto del 2024, aparece entre los más votados y comparte la nómina con su compatriota Gustavo Costas, entrenador de Racing Club de Argentina y Filipe Luís, del Flamengo de Brasil.

Alfaro fue pieza fundamental de la clasificación de Paraguay al Mundial de Norteamérica, luego de 16 años de no estar presentes.

Además de la mejor entrenador de 2025, este miércoles también se conocerá al mejor futbolista, reconocimiento que buscarán los argentinos Lionel Messi y Adrián “Maravilla” Martínez y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, tras haber sido los tres más votados.

En cuanto a las damas, Las brasileñas Marta y Gabi Zanotti y la paraguaya Claudia Martínez son las tres más votadas en la tradicional encuesta.

