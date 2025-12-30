El Brighton de Diego Gómez cierra con empate de visita ante el West Ham

El paraguayo Diego Gómez fue titular en el conjunto visitante y tuvo una participación activa hasta que fue reemplazado al minuto 72. El West Ham logró adelantarse en el marcador dos veces, pero no tuvo la solvencia necesaria para sostener la ventaja. El primer tanto llegó a los diez minutos gracias a una definición de Jarrod Bowen tras asistencia de Paquetá.

La igualdad transitoria fue obra de Danny Welbeck desde el punto de penal, aunque el propio delantero falló otra ejecución poco después. Welbeck intentó picar el balón con un estilo “Panenka”, pero su remate terminó impactando contra el travesaño del arco local. Lucas Paquetá volvió a poner en ventaja a los Hammers antes del cierre de la primera parte.

Finalmente, un error del portero Alphonse Areola en el despeje de un córner permitió que Veltman sentenciara el empate definitivo al minuto 61. Pese a los esfuerzos finales, el marcador no se movió y el West Ham se retiró bajo la preocupación del descenso. El Brighton, por su parte, rescató un punto valioso y suma encadena ya seis partidos sin conocer de la victoria (tres empates y tres derrotas).