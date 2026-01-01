Abel Hernández regresa a Peñarol tras ser el máximo goleador del fútbol uruguayo

La institución anunció el fichaje este jueves a través de sus redes sociales destacando que “Abel es Carbonero” con imágenes de sus etapas anteriores. El atacante de 35 años, oriundo de Pando, inició su camino profesional en Central Español antes de vestir la aurinegra en dos ciclos previos. Su amplia trayectoria internacional incluye pasos por ligas de Italia, Inglaterra, Brasil, México, Rusia, Catar y también Argentina.

En su currículum destaca la conquista de la Copa América 2011 con la selección uruguaya, equipo al que representó en un total de 29 compromisos. La “Joya” disputó el Mundial de Brasil 2014 y dejó su huella histórica al marcar cuatro goles en un solo partido de Copa Confederaciones. Su jerarquía goleadora está plenamente vigente, como lo demostraron sus 24 anotaciones durante la pasada temporada 2025 con Liverpool.

El retorno del delantero se produce justo cuando el club lamenta la salida de Maximiliano Silvera, quien finalizó su contrato y se marchó libre. Los rumores indican que Silvera podría dar el salto al tradicional rival, Nacional, en lo que sería uno de los movimientos más polémicos del mercado. Mientras tanto, Peñarol también aseguró el arco con la vuelta de Washington Aguerre tras su paso por el fútbol colombiano.

Fuente: EFE

