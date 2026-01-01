Claudio Núñez, presentado oficialmente en Cienciano de Cusco

La institución cusqueña, históricamente recordada por su título en la Copa Sudamericana 2003, utilizó sus plataformas digitales para anunciar el arribo del zaguero central que también puede jugar de lateral, destacando la jerarquía del jugador guaraní. La bienvenida oficial resaltó el compromiso que el nuevo refuerzo asume con la tradicional indumentaria de “Los Imperiales”.

“¡𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢, 𝗖𝗟𝗔𝗨𝗗𝗜𝗢! Anunciamos a Claudio Núñez como nuevo jugador de Cienciano para la temporada 2026. El defensor paraguayo de 30 años llega procedente del Nacional, donde fue capitán. ¡Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta!”, dictaba el comunicado oficial.

Con estas palabras, el club cerró la incorporación del futbolista que militaba en el conjunto “Tricolor” desde la temporada 2019 de manera ininterrumpida. Ahora compartirá vestuario con el guardameta uruguayo Gonzalo Falcón, quien tuvo un paso reciente por Recoleta FC.

