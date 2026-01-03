El Estrasburgo de Julio Enciso iguala de visitante ante el Niza

El marcador se abrió rápidamente a los 13 minutos por intermedio del argentino Joaquín Panichelli, quien se hizo sentir desde el punto penal, descolocando al portero. Sin embargo, el Niza reaccionó en la etapa complementaria y alcanzó la paridad definitiva a través de su artillero, el francés Elye Wahi, quien puso el 1-1 en el Allianz Riviera, que repartió honores en un trámite que resultó intenso y muy disputado tácticamente.

Para el delantero caaguaceño, sumar minutos en Francia es importante para llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026. Enciso se erige como la principal carta ofensiva de la Albirroja dirigida por el argentino Gustavo Alfaro en la actualidad. El joven atacante carga con la ilusión de un país que regresa a la máxima cita ecuménica tras dieciséis años de ausencia. Su evolución en el fútbol europeo será fundamental para liderar el ataque paraguayo en el certamen más importante de su carrera, por lo que seguir ganando protagonismo es vital.

Con la paridad, el Racing de Estrasburgo se consolidó en la séptima ubicación de la clasificación general con 24 puntos sumados, a seis puntos del Rennes, que por ahora ocupa la última plaza europea (UEFA Conference League). Por su parte, el Niza permanece estancado en la decimotercera posición con 18 unidades, sin poder escalar hacia los puestos de relevancia. En la próxima jornada, el equipo de la “joya” buscará reencontrarse con la victoria liguera tras cinco partidos, actuando como local frente al Metz en su estadio.