El River de Matías Galarza, en la Patagonia argentina

Tras completar su último entrenamiento en Buenos Aires, el plantel profesional arribó a la ciudad de la provincia de Neuquén (sur del país) durante la madrugada del sábado y fue recibido por más de un centenar de hinchas que lo aguardó con banderas, cánticos y bengalas.

La delegación del Millonario, compuesta por 33 jugadores, de esta manera repite el escenario estival donde preparó las temporadas 2020, 2022 y 2024, a la espera de su estreno en el torneo Apertura local, que será el 25 de enero como visitante ante Barracas Central.

En su desembarco en el hotel Loi Suites Chápelo, varios futbolistas y el técnico Marcelo Gallardo una vez cumplido con el registro en el alojamiento se acercaron hasta los simpatizantes para tomarse fotos y firmar camisetas.

River permanecerá en San Martín de los Andes hasta el 10 de enero, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para su primer partido de pretemporada ante el colombiano Millonarios.

Seis días después se medirá con Peñarol, ambos encuentros serán en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, por la Serie Río de la Plata. Luego del duelo ante el conjunto uruguayo, River regresará a Buenos Aires para esperar por su estreno en el torneo Apertura, donde buscará mejorar una temporada 2025 sin títulos y apenas con una final disputada ante Talleres de Córdoba, por la Supercopa Internacional.

Los jugadores de la plantilla de River Plate que forman parte de la pretemporada en San Martín de los Andes son:

Porteros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

Defensas: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González y Ulises Giménez.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón y Tomás Galván.

Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Cristian Jaime. EFE