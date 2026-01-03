São Paulo FC oficializa la incorporación del portero Carlos Miguel Coronel

La transferencia no representó costo alguno para las arcas del club paulista, dado que el portero finalizó su vínculo en Estados Unidos a finales de 2025. Debido a esta condición de jugador libre, el São Paulo asume ahora la propiedad del 100% de sus derechos económicos de forma definitiva. Coronel arriba con el prestigio de ser un habitual en las convocatorias de la Selección absoluta de Paraguay en los últimos años.

“Agradezco los amables mensajes y la bienvenida que recibí de la afición en redes sociales. Trabajaré con gran compromiso para ayudar al São Paulo, un club con una rica historia, tradición e ídolos. Una afición que nunca abandona al equipo y siente pasión por él. El São Paulo representa la grandeza en todos los sentidos”, declaró el portero tras su presentación en uno de los clubes más laureados del continente sudamericano.

“Buscamos formar una plantilla, dentro de nuestras posibilidades, que le brinde al entrenador flexibilidad para gestionar la gran cantidad de partidos de la temporada sin sobrecargar a los jugadores. Por eso buscábamos un portero que, si bien joven para su posición, tuviera la experiencia y la capacidad técnica para defender nuestra portería siempre que fuera necesario. Y creemos que Carlos tiene ese perfil y nos será de gran ayuda”, declaró el presidente Julio Casares.

La trayectoria del guardameta inició en Red Bull Brasil antes de dar el salto al fútbol de Austria con el Liefering. En Europa también defendió los colores del Red Bull Salzburgo, club con el que llegó a disputar la UEFA Champions League. Tras un breve paso por el Philadelphia Union, en Estados Unidos, desde 2021 logró consolidarse como figura en el arco del New York Red Bulls. Su consistencia en la liga norteamericana le permitió ser convocado por Paraguay para la Copa América 2024 y las eliminatorias mundialistas.

El portero posee una fuerte conexión con Paraguay, país de origen de su madre, lo que facilitó su nacionalización y posterior debut con la Albirroja. En la selección coincidió con el mediocampista Damian Bobadilla, quien ahora será su compañero de equipo también en la disciplina del club paulista. Carlos Miguel se crio en Porto Murtinho, una localidad fronteriza que forjó su identidad bicultural y su carácter competitivo desde muy temprana edad.

Fuente: São Paulo FC