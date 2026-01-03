Fútbol Internacional
03 de enero de 2026

Ángel Romero cierra un ciclo histórico en el Corinthians, que hizo oficial su salida

El delantero paraguayo, Ángel Rodrigo Romero Villamayor (33 años) cierra un ciclo histórico en el Sport Club Corinthians Paulista.
El Corinthians hizo oficial la salida del atacante paraguayo Ángel Romero, una de las figuras más emblemáticas de su historia reciente, quien concluyó su relación contractual el 31 de diciembre de 2025, poniendo fin a una etapa legendaria en el Parque São Jorge. Actualmente, el futuro del “Melli” apunta a continuar en el fútbol brasileño, con el Athletico Paranaense como principal interesado en su fichaje. Su salida representa para el “Timão” la despedida de su máximo estandarte extranjero de la última década.

Por ABC Color

En sus cuentas oficiales, el timão posteó el siguiente mensaje: “El delantero Ángel Romero ha finalizado su contrato con el Corinthians. El ídolo paraguayo disputó 377 partidos, marcó 67 goles y ganó seis títulos: dos Campeonatos Brasileños (2015 y 2017), tres Campeonatos Paulistas (2017, 2018 y 2025) y una Copa de Brasil (2025). Romero es el jugador extranjero con más partidos y goles marcados con el Corinthians”. Estos números colocan al delantero en un sitial de privilegio, superando a leyendas internacionales que vistieron la camiseta del conjunto paulista.

“El Sport Club Corinthians Paulista agradece al jugador e ídolo paraguayo por todos los años de servicio prestado a la institución y por los logros en los que participó”, concluyó el comunicado oficial. El club subrayó la profunda identificación del futbolista con los valores de la institución y la entrega demostrada durante sus ocho años de permanencia. Esta distinción resalta el compromiso de un atleta que supo ganarse el respeto de la hinchada en sus dos etapas diferentes. Su legado trasciende lo deportivo, convirtiéndose en un referente de jerarquía para las nuevas generaciones de jugadores extranjeros.

Durante la última campaña de 2025, el oriundo de Fernando de la Mora participó en 53 compromisos, partiendo desde el once titular en 26 ocasiones. En dicho ciclo, el delantero guaraní registró cinco anotaciones y brindó tres asistencias, siendo parte de las victorias en el Paulista y la Copa de Brasil. Tras el anuncio realizado este sábado, el futbolista queda en libertad de acción para negociar su incorporación a un nuevo destino. Con varios clubes de Brasil interesados en su concurso, el experimentado goleador definirá en los próximos días su futuro profesional, en su momento también se habló de una eventual vuelta a Cerro Porteño.