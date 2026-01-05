El West Ham ficha a Taty Castellanos por 28 millones

El futbolista de 27 años es el segundo refuerzo de los 'Hammers' en este mercado invernal después de la llegada del delantero Pablo, procedente del Gil Vicente, por 23 millones.

Castellanos ha firmado un contrato de cuatro años y medio con los ingleses.

El futbolista argentino está ya disponible a las órdenes de Nuno Espirito Santo y podría disputar sus primeros minutos con la camiseta del West Ham en el crucial partido de este martes contra el Nottingham Forest en el que el técnico portugués se juega el puesto.

El West Ham, que perdió este fin de semana contra el colista, el Wolverhampton Wanderers, es tercero por la cola en la Premier a cuatro puntos de la salvación.

El Taty, con pasado en Chile, Uruguay, Estados Unidos y España, llevaba tres temporadas en la Serie A en las que marcó veinte goles en 91 partidos con el Lazio. Esta temporada había disputado doce encuentros y marcado dos goles con los capitalinos.