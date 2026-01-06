Atlético Mineiro ficha al ecuatoriano Minda

La firma del contrato con Alan Minda se producirá una vez pase el reconocimiento médico, informó el conjunto de Belo Horizonte, Atlético Mineiro, en sus redes sociales.

Lea más: Óscar Romero y su futuro

Formado en las categorías inferiores del Independiente del Valle, Minda es internacional con la selección de Ecuador, con la que jugó en las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 y en la Copa América de 2024, y militaba en el Brujas desde 2023.

En una rueda de prensa, el director deportivo del “Galo”, Paulo Bracks, describió este martes a Minda como un jugador “ágil, potente, de uno contra uno y habilidoso”, y resaltó su “buena conducción” con la pelota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Será nuestro segundo refuerzo para la temporada de 2026”, después de la contratación del lateral Renan Lodi, exjugador del Atlético Madrid, apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ejecutivo confirmó además que aún buscan en el mercado a un lateral derecho, un volante y un delantero centro para reforzar a la plantilla, que dirige el técnico argentino Jorge Sampaoli.

El Atlético Mineiro vivió en 2025 una temporada repleta de altibajos. Terminó la Liga brasileña en la mitad de la clasificación y perdió la final de la Copa Sudamericana en la tanda de penales ante el Lanús argentino, en Asunción. EFE