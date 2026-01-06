Óscar Romero: “En su momento ya se va a dar la vuelta, falta poco”

El “melli” considera fundamental mantenerse en ligas de alta exigencia que le permitan recuperar el ritmo de juego. “Ángel fue realmente muy claro en sus declaraciones y yo coincido plenamente en lo que él dijo ayer. Ambos tenemos un objetivo muy claro que es tratar de estar en esa lista final del Mundial. A mí nadie me saca todavía esa ilusión de poder estar, si bien uno tiene que ser consciente de que desde mi posición está un poco más complicada que la de Ángel, eso es verdad, hay que admitir eso. Pero mientras haya chances, obviamente que intentaré hasta el final, primeramente tengo que tener un lugar donde realmente me sienta bien, tenga esa continuidad que estoy buscando”.

Óscar enfatizó que la decisión de no regresar al país en este mercado no es un rechazo al club que los formó, sino una necesidad de competencia. El volante detalló los criterios que manejarán para elegir su próximo destino. “Y es una decisión de ambos, de continuar en el exterior, de poder tener todavía esa competencia fuerte que estamos buscando. Por supuesto, y eso quiero aclarar también, que buscando en el exterior un club sería realmente intentar tener continuidad, muchas veces no sirve de nada estar afuera y no tener esa continuidad. Y es lo que busco, tratar de seguir en el exterior y tener esos partidos, esa continuidad, sentirme bien, agarrar confianza y llegar de la mejor manera para tener esa chance de poder estar en esa lista final”.

Consciente de la expectativa y, en ocasiones, el malestar que genera en la afición azulgrana la postergación de su regreso, el jugador pidió comprensión. “Es más que nada eso, yo entiendo muchas veces, quizás se habla mucho de la Vuelta, hace prácticamente dos o tres años atrás se estaba hablando de la Vuelta de los Romero, o tanto de mi persona. Entiendo, y quizás también entiendo el nerviosismo ya, o que se impaciente la gente de Cerro, pero son decisiones que uno por ahí toma”.

Finalmente, fue tajante al aclarar que en el vínculo con el Ciclón no prima lo económico. “Bien explicó también Ángel ayer que no es nada económico, eso también en su momento se habló, que no se están llegando a los números que nosotros queremos. Eso es mentira, a Cerro nosotros no hace falta ni hablar de números, es más sentimental, es una forma de agradecerle al club por todo lo que nos brindó en nuestros comienzos y eso es obviamente mentira, que nosotros estamos especulando con el tema de los números. Pero en su momento ya se va a dar la vuelta, falta poco, queremos pasar este objetivo, o primero cumplir este objetivo y después seguramente ya nos sentaríamos para poder hablar de nuestra vuelta”.

