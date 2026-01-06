Matías Viña,a préstamo por una temporada en River Plate

Aunque resta la formalidad de la comunicación oficial, la operación está cerrada. El defensor de 28 años ya superó los exámenes médicos en Buenos Aires y se trasladó a San Martín de los Andes para ponerse bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. El acuerdo se pactó con un cargo de 500.000 dólares e incluye una cláusula de compra obligatoria de cinco millones de dólares, sujeta al cumplimiento de objetivos de presencia en cancha.

Viña, con pasado en la Roma y el Bournemouth, llega con la misión de recuperar la continuidad que perdió en Brasil tras superar una compleja lesión de ligamentos y tibia sufrida en 2024. Su arribo no solo ofrece una alternativa de lujo para competir con Marcos Acuña en la banda izquierda, sino que también representa una oportunidad clave para el jugador de asegurar su lugar con la selección uruguaya de cara a la cita mundialista de este año.

La ofensiva en la mira y el deseo de Sebastián Villa

Tras blindar la defensa y el mediocampo, la directiva riverplatense enfoca sus esfuerzos en el ataque. En la nómina de posibles incorporaciones resaltan los nombres de Santino Andino, de Godoy Cruz, y el colombiano Sebastián Villa. El actual delantero de Independiente Rivadavia rompió el silencio este lunes y dejó clara su postura ante un eventual llamado del conjunto de Núñez:

“Lo de Boca es pasado, hay cosas que me guardo para mí. Estoy concentrado en mi presente, y si se me da la oportunidad de ir a River voy a dar todo. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo a la Argentina. Sería un honor jugar con Juanfer (Quintero). Esperemos que las partes se pongan de acuerdo, que sea importante para todos”.

Calendario de preparación

River Plate continuará su puesta a punto en el sur argentino hasta el 10 de enero. Posteriormente, la delegación partirá hacia Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata, donde se medirá ante Millonarios de Colombia y Peñarol en el estadio Domingo Burgueño Miguel.

Tras la gira internacional, el plantel regresará al país para su debut oficial en el Torneo Apertura, programado para el sábado 24 de enero frente a Barracas Central. El equipo de Gallardo tiene el desafío de dejar atrás un 2025 esquivo en cuanto a títulos y retomar la senda ganadora que históricamente caracteriza a la institución.

