Óscar Romero: “Tampoco eso que sí o sí tenemos que venir los dos juntos al club, eso nunca fue cierto”

Al abordar el tema sobre si el regreso a Barrio Obrero está condicionado a que ambos hermanos firmen en simultáneo, Óscar desmintió esta versión. “No, eso creo que quiero desmentir, tampoco eso que sí o sí tenemos que venir los dos juntos al club, eso nunca fue cierto, va a ser seguramente en su momento, eso solamente Dios sabrá, pero lo que realmente yo te puedo hablar de mi persona sería tratar de cumplir este objetivo que todo el mundo ya sabe y después obviamente ya sentarme a hablar con la gente de Cerro para poder ver mi vuelta”.

Asimismo, subrayó que cada uno maneja sus propios tiempos y metas profesionales. “Ángel seguramente tendrá también sus prioridades, tendrá también sus intenciones, él sabrá cómo manejar su futuro, pero desde mi punto de vista yo trato de estar todavía quizás en el exterior viendo opciones para poder tener esa o pelear una última chance de meterme en esa lista final y bueno después seguramente ya nos sentaríamos a hablar”.

El desafío de la Albirroja y el nivel competitivo

El principal motivo por el cual el retorno al fútbol local no se concreta en este mercado es la ambición de integrar la lista final de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026. “La prioridad es el Mundial, eso creo que está más que claro, desde mi lugar es eso, tratar de meterme de vuelta en esa lista final o antes también hay un par de amistosos, de prepararme bien y creo que estando en el exterior sé que lo puedo conseguir. Tampoco digo que el fútbol paraguayo está menospreciado ni mucho menos, pero desde mi punto de vista quiero todavía continuar un año más o lo que fuese necesario para poder estar en esa lista final y después ya seguramente se verá mi vuelta”.