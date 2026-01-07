Millonarios oficializa el regreso de Falcao García para su “último baile”

Bajo la consigna “el 9 a las 9”, el club confirmó la noticia apelando al dorsal que el samario portó en el Atlético de Madrid y Chelsea. “Cuando lo que se siente es real, siempre encuentra el camino de vuelta”, anunció la institución mediante un video muy emotivo. La idea de ‘The Last Dance’, de Michael Jordan, sirve como eje para esta despedida definitiva en el estadio El Campín.

En su primer ciclo, el delantero disputó 28 partidos, anotó once goles y destacó en los cuadrangulares del Torneo Apertura de 2025. En dicha instancia marcó cuatro tantos en seis juegos, aunque lamentablemente no logró clasificar a su equipo a la gran final. Ahora, cercano a los 40 años, el club confía en que su liderazgo guíe a un plantel en plena renovación.

El propio Falcao había dejado abierta la posibilidad de seguir activo tras declarar: “Me preparo para ver si en enero continúo jugando”. Para este semestre, donde jugarán Copa Sudamericana, el equipo también sumó al chileno Rodrigo Ureña y al volante Mateo García. Finalmente, la nómina se completó con la llegada del extremo Julián Angulo y el joven lateral defensivo Sebastián Valencia.