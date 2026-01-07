Paraguayos en el mercado de pases del fútbol internacional

Uno de los movimientos más relevantes es el del delantero Brian Montenegro, quien fue confirmado como nuevo refuerzo de Defensor Sporting. La institución violeta realizó una apuesta importante de cara a la próxima temporada, confiando en la capacidad goleadora del atacante paraguayo para fortalecer su frente ofensivo.

Montenegro llega procedente del Aucas de Ecuador, club en el que cumplió una destacada campaña durante el 2025, registrando 12 goles en 35 partidos disputados, números que avalan su incorporación al fútbol uruguayo.

El atacante fue presentado en Montevideo y de inmediato se unió a los trabajos de pretemporada y ponerse a disposición del cuerpo técnico, iniciando así un nuevo desafío en su carrera profesional.

Otro compatriota que seguirá en el fútbol boliviano es Juan Sinforiano Godoy, quien fue anunciado como nuevo jugador del Always Ready, actual campeón de la Liga del vecino país.

Godoy llega al club de El Alto tras su paso por The Strongest de La Paz, sumándose a un plantel que afrontará compromisos tanto a nivel local como internacional.

La presencia paraguaya también se fortalece en el fútbol peruano con la llegada de Diego Barreto Lara al Atlético Grau.

El mediocampista, con pasado reciente en Sportivo Ameliano, fue oficializado como nuevo integrante del elenco norteño, que apuesta por su experiencia para encarar la exigente temporada en la máxima categoría del balompié incaico.

Finalmente, Sergio Elías Bareiro continuará su carrera en Bolivia, tras ser confirmado como nuevo jugador del Real Potosí, de la Primera División. El atacante estuvo últimamente en el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

De esta manera, el mercado de pases vuelve a reflejar el interés de clubes de la región por el talento paraguayo, que sigue exportándose y dejando su huella en distintas partes del continente.