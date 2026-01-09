David Fernández empieza a mostrar credenciales en Defensa y Justicia

En el Arena Pernambuco, el delantero surgido en Sol de América fue determinante al anotar el 1-0 definitivo contra el Santa Cruz de Recife. El grito sagrado llegó tras un potente remate de Julián Gutiérrez que el portero Rokenedy no logró contener. Al quedar el rebote corto, el atacante guaraní reaccionó con oportunismo para sentenciar el triunfo en suelo brasileño. Dicha anotación no solo brindó la victoria, sino que lo posiciona como una variante ofensiva de peso.

La huella paraguaya creció con Héctor David Martínez, quien fue titular en la zaga central, tras su paso por Olimpia en el último semestre. El defensor sumó rodaje en el bloque bajo hasta ser reemplazado a los seis minutos de la etapa complementaria. Ambos jugadores buscan afianzarse en el exigente fútbol argentino, donde la competitividad interna obliga a rendir al máximo para estar a la altura de una de las mejores ligas de la región.