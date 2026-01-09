Suspensión y multa para el argentino Romero

El “Cuti” Romero, puntal defensivo del Tottenham, fue expulsado por doble amarilla, una por protestar en el minuto 66 y otra por patear al jugador del Liverpool Ibrahima Konaté cuando este estaba en el suelo.

Lea más: Gol de David Fernández para Defensa y Justicia

Romero ha admitido ante la Federación un cargo por abandonar de forma impropia el terreno de juego. Además, también fue acusado de dirigirse de manera impropia al árbitro.

De este modo, la FA ha decidido prorrogar un partido la sanción del defensa e imponerle una multa de 50.000 libras. Romero ya cumplió el primer partido de sanción el pasado 28 de diciembre contra el Crystal Palace. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy