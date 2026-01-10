Diego González, la figura del Atlas en el estreno del Clausura en México

El impacto del paraguayo en el marcador se sintió desde los primeros compases del encuentro. Apenas transcurrían ocho minutos de juego cuando el oriundo de Alto Paraná, haciendo gala de su potencia y velocidad, ganó las espaldas de la defensa rival tras un pelotazo largo y fue derribado dentro del área por Fernando Monarrez . La acción, que generó intensas protestas por parte de los jugadores del Puebla, fue sancionada como penal por el juez principal a instancias del VAR. El serbio-montenegrino Uros Djurdjevic asumió la responsabilidad desde los doce pasos con un derechazo cruzado que descolocó al portero.

Ubicado como volante por el sector derecho, Diego González exhibió un recorrido constante que fue vital tanto en la recuperación como en la generación de peligro. Su sacrificio para hacer el relevo y colaborar en la zona defensiva se complementó con su visión de juego en la ofensiva. Ya en los minutos finales, el exjugador de la Albirroja Sub-20 estuvo a punto de coronar su gran noche con una asistencia de lujo; filtró un pase milimétrico que dejó a Arturo “Poncho” González en soledad frente al portero, pero este último terminó desperdiciando la oportunidad con un remate desviado que impidió ampliar la ventaja.

La sólida estructura del Atlas también contó con la solvencia del argentino Manuel Capasso. El exdefensor de Olimpia completó un partido en la última línea, formando un bloque defensivo difícil de vulnerar para el ataque poblano. Con la seguridad brindada por el ex franjeado en el fondo y el desequilibrio constante generado por Diego González en el ataque, el equipo de Diego Cocca sorteó con éxito un debut complicado. Este triunfo permite al equipo de Guadalajara iniciar el certamen con optimismo, y al paraguayo estar en un gran momento para sostenerse como un candidato potable a integrar la lista final de Gustavo Alfaro en la próxima Copa del Mundo.