Flick y Xabi, en la previa de la final Barcelona-Real Madrid

Ambos entrenadores portaron la camiseta de sus respectivos equipos, con un trofeo expuesto de fondo que ambos entrenadores tienen como gran objetivo para este inicio de 2026.

Lea más: Doblete de Julio Enciso en Francia

En el caso de Hansi Flick, el alemán ya lo ganó la pasada temporada, en su primer título como entrenador del Barça; un guión de inicio de proyecto que espera poder replicar Xabi Alonso con el Real Madrid.

“Tengo buenas sensaciones respecto a mi equipo y a lo que podemos mostrar, de poder jugar a nuestro mejor nivel”, expresó Flick en rueda de prensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un Flick que como ya hiciera antes del derbi contra el Espanyol, eligió una camiseta con el nombre de Gavi y su dorsal, el ‘6’, para posar, en una muestra de apoyo al futbolista que está de baja tras someterse a una artroscopia en la rodilla a raíz de su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Xabi Alonso, aseguró que no sentirá “liberación” si gana el título, a pesar del momento de dudas que atraviesa su proyecto. “Para mí sería una alegría compartida con toda la gente. Con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación” , comentó. EFE