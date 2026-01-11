Alexis Cantero presentado oficialmente en el FC Orenburg de Rusia

La operación se cerró bajo la modalidad de un préstamo por un semestre, lo que representa para el nacido en Asunción un desafío inmediato de adaptación y rendimiento en el frío invierno ruso. El acuerdo alcanzado entre el FC Orenburg y Olimpia contempla beneficios económicos directos y potenciales para la entidad franjeada. Por el préstamo de seis meses, el club paraguayo recibe una compensación de 150.000 dólares.

Sin embargo, lo más relevante del contrato es la cláusula de compra obligatoria. En caso de que el lateral-volante dispute más del 60% de los partidos durante este semestre, el conjunto ruso estará obligado a ejecutar la opción de compra definitiva por un valor de 1.400.000 dólares. Este esquema pone la pelota en el campo del jugador, cuya continuidad será vital para el ingreso de dicha cifra a las arcas de la entidad de Para Uno.

A pesar de sus condiciones, el paso de Alexis Cantero por el primer equipo de Olimpia no fue suficiente para adueñarse del puesto. Con 16 encuentros oficiales disputados, el lateral no logró convencer plenamente a los cuerpos técnicos, en una zona del campo que se convirtió en un verdadero “dolor de cabeza” para el Decano durante la segunda mitad del 2025.

Para el surgido en la cantera de Guaraní, Rusia representa la oportunidad de madurar en un entorno competitivo diferente y recuperar su mejor versión. Para Olimpia, el negocio es redondo: obtiene un respiro financiero inmediato con el cargo del préstamo y mantiene la expectativa de una venta si el rendimiento del futbolista es el esperado en la Premier League rusa. El éxito de esta transferencia dependerá de cuántos minutos logre sumar el defensor en los próximos meses.

