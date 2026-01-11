Con objetivo mundialista, Lucas Romero se calza la camiseta de la U de Chile

El jugador no ocultó su satisfacción por recalar en uno de los clubes más importantes del continente, valorando lo que significa este movimiento para su proyección internacional: “La verdad las sensaciones son muy buenas, fabulosas, llegar a un equipo tan grande, así que muy contento de estar acá en Chile, para mí carrera también es muy importante esto, creo que es un gran traspaso para mí carrera futbolística”.

Consultado sobre los motivos que lo sedujeron para cruzar la cordillera, Romero destacó la mística de la institución laica: “Me llamó muchísimo la atención la grandeza del club, la hinchada, la historia que tiene, por eso decidí venir acá. Exige mucho este club, es un buen traspaso en mi carrera futbolística, es muy importante para mí para poder crecer”.

🇵🇾🛬🇨🇱

Lucas Romero ya está aquí 🤘🏼 pic.twitter.com/NyPEUUV1Tf — Universidad de Chile (@udechile) January 10, 2026

Romero llega precedido de una gran temporada en su país y se describió a sí mismo como un volante con gran despliegue físico y capacidad táctica: “Mis principales características son el juego limpio, las intervenciones, el juego defensivo. Soy un jugador alto, puedo aportar también en el juego aéreo, desde la salida, desde el mediocampo, todo eso puedo aportar al equipo”.

Su llegada a Chile coincide con su mejor momento personal, habiéndose convertido recientemente en una pieza considerada por la selección paraguaya: “Un momento muy lindo, el año pasado tuve las convocatorias a la selección, también en el club donde estaba jugaba casi todos los partidos y me iba super bien. En un momento futbolístico muy bueno, estando en la U de Chile para poder hacer lo mejor”.

De cara al futuro cercano, Lucas Romero tiene un objetivo claro: utilizar su paso por la “U” como plataforma para estar en la cita máxima del fútbol este 2026: “La verdad que aprendí muchísimo estando en la selección, estando con los grandes de la selección, prácticamente mejoré muchísimo, gané mucha experiencia también, vengo con el objetivo de sumar minutos acá y por ende tener chances de ir al Mundial. La U de Chile es un club grande, que me puede ayudar a ir al mundial. También tengo que trabajar duro, con mucha dedicación, con mucho compromiso por esta camiseta primero y después ir pensando en el Mundial”.

Bienvenido al Romántico Viajero, nuevo refuerzo de Universidad de Chile, Lucas Romero 🤘🏼🔵🔴 pic.twitter.com/ehW9NT6rgy — Universidad de Chile (@udechile) January 10, 2026

Oriundo de Choré, Departamento San Pedro, Paraguay, Romero realizó su proceso formativo en las divisiones menores del Club Libertad. Posteriormente, buscó rodaje en Tacuary (2023-2024), donde incluso debutó internacionalmente en la Copa Sudamericana 2023, y finalmente se consolidó en Recoleta FC durante 2025.

En su última campaña en el fútbol guaraní, el volante disputó 34 partidos entre los Torneos de Apertura y Clausura, rendimiento que le valió el llamado de la Albirroja. Su estreno con la selección nacional se produjo el 18 de noviembre de 2025 en un amistoso ante México, tras haber sido citado por primera vez en la doble fecha de septiembre de aquel año.

Las palabras de Lucas Romero como nuevo jugador de la U de Chile