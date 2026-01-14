Doblete de Garnacho mantiene con vida al Chelsea en la Copa de la Liga Inglesa

El guardameta murciano, titular sorpresa por encima de Filip Jorgensen, vivió una jornada para el olvido. Apenas a los siete minutos, un error en su salida tras un córner de Declan Rice permitió que Ben White cabeceara el 0-1 a placer. La pesadilla se agravó en el inicio del complemento, cuando un centro de White se le resbaló de las manos, dejando el balón servido para que Viktor Gyökeres anotara el segundo. El sueco, que había sido hostigado por la grada local con cánticos ofensivos, encontró así su redención particular.

Tras un breve descuento de Garnacho a pase de Pedro Neto, el Arsenal volvió a imponer su jerarquía. Martín Zubimendi, consolidado como el fichaje estrella de la temporada de Arteta, firmó una obra de arte para el 1-3. El vasco recibió en el área, amagó ante un Fofana que quedó petrificado y definió con potencia junto al poste, confirmando por qué es el eje del esquema londinense. El Arsenal perdonó la goleada. Robert Sánchez, en su única intervención heroica, evitó el cuarto ante una volea a bocajarro de Mikel Merino. Con el marcador 1-3 y los aficionados locales abandonando Stamford Bridge, el partido parecía destinado a un cierre plácido para los visitantes.

Sin embargo, el fútbol volvió a ser impredecible. En el tiempo añadido, una mala salida de Kepa (quien ingresó en el Arsenal) permitió que Garnacho cazara una volea precisa para sellar el 2-3 definitivo. Lo que pudo ser un 1-5 histórico terminó en un resultado ajustado que maquilla la actuación del Chelsea y deja la eliminatoria abierta. El equipo de Rosenior, que llegó a escuchar cánticos de despido por parte de la afición rival, viajará al norte de Londres con un hilo de esperanza, sabiendo que, aunque la calidad del Arsenal es superior, se mantiene en la pelea.

Ficha técnica:

Chelsea FC (2): Sánchez; Acheampong (Badiashile, minuto 53), Fofana (Hato, minuto 75), Chalobah, Cucurella (Adarabioyo, minuto 81); Santos, Enzo, Joao Pedro (Mheuka, minuto 81); Estevao, Neto y Guiu (Garnacho, minuto 53).

Arsenal (3): Kepa; White, Saliba, Gabriel, Timber; Zubimendi, Rice (Havertz, minuto 82), Odegaard (Merino, minuto 68); Saka, Trossard (Martinelli, minuto 67) y Gyökeres (Gabriel Jesús, minuto 82).

Goles: 0-1. White, minuto 7, 0-2. Gyökeres, minuto 49, 1-2. Garnacho, minuto 57, 1-3. Zubimendi, minuto 71 y 2-3. Garnacho, minuto 83.

Árbitro: Simon Hooper amonestó a Estevao (minuto 42), Cucurella (minuto 44), Badiashile (minuto 65) y Neto (minuto 90) por parte del Chelsea y a Trossard (minuto 42), Kepa (minuto 76), Merino (minuto 78) y Timber (minuto 95) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de semifinales de la Copa de la Liga disputado en Stamford Bridge (Londres).

Fuente: EFE