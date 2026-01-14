El Real Madrid de Arbeloa se desmorona ante un histórico Albacete

Arbeloa debutó con un once de circunstancias, mermado por las ausencias de sus grandes referentes: Mbappé, Bellingham, Tchouaméni y Rodrygo. La rotación masiva convirtió el partido en un ejercicio de supervivencia que el Madrid no supo gestionar. Pese a que el conjunto blanco volvía al Carlos Belmonte tras 21 años, el ambiente fue enrarecido por la incomprensible animadversión hacia Vinícius, quien fue objeto de cánticos racistas durante la noche. En lo futbolístico, el brasileño estuvo lejos de su mejor versión, neutralizado por la marca asfixiante del canterano madridista Lorenzo Aguado.

El dominio del Madrid fue horizontal y carente de profundidad. Solo Fede Valverde, con un disparo lejano, y Arda Güler, intentando dar sentido a la posesión, ofrecieron algo de luz. Sin embargo, fue el Albacete quien golpeó primero tras un despiste de marca de Mastantuono en un córner, que permitió a Javi Villar cabecear a la red a los 42 minutos. Justo antes del descanso, el propio Mastantuono se redimió al empujar un balón muerto tras un remate de Huijsen que el portero Lizoain no pudo retener, poniendo el 1-1 en un momento psicológico clave.

En la segunda mitad, el Madrid aumentó la intensidad, pero se topó con un Albacete que se fortaleció con los cambios titulares. Arbeloa quemó naves dando entrada a Carvajal —tras tres meses de baja—, Alaba y Camavinga, pero el equipo se mostró vulnerable. En el minuto 82, Jefté puso el 2-1 tras un disparo con bote que envenenó a Lunin.

Cuando parecía que el milagro llegaba en el añadido con un testarazo de Gonzalo tras córner de Güler (2-2), la tragedia se consumó en el minuto 94. Un balón largo provocó la duda de Lunin en la salida; el primer remate de Jefté dio en Carvajal, pero el segundo, una rosca llovida, terminó en el fondo de las mallas para sellar la primera victoria oficial del Albacete frente al club blanco.

Ficha técnica:

Albacete (3): Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Neva, Dani Bernabéu (Jogo, minuto 74); Meléndez, Pacheco (Pepe, minuto 77), Javi Villar, Capi (Riki, minuto 58); Lazo (Agus Medina, minuto 58) y Escriche (Jefté, minuto 58).

Real Madrid (2): Lunin; David Jiménez (Carvajal, minuto 77), Raúl Asencio, Huijsen (Alaba, minuto 65), Fran García (Camavinga, minuto 65); Cestero (Manuel Ángel, minuto 86), Fede Valverde, Güler; Mastantuono (Palacios, minuto 77), Vinícius y Gonzalo.

Goles: 1-0, minuto 42: Javi Villar. 1-1, minuto 45+3: Mastantuono. 2-1, minuto 82: Jefté. 2-2, minuto 91: Gonzalo. 3-2, minuto 94: Jefté.

Árbitro: Víctor García Verdura (colegio catalán). Amonestó a Jefté (minuto 95) y a Riki (minuto 97) por el Albacete; y a Huijsen (minuto 65) y Asencio (minuto 90+2) por el Real Madrid.

Incidencias: encuentro de octavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Carlos Belmonte, lleno, con 17.600 espectadores en las gradas. El partido estuvo marcado por la niebla en el primer acto.

