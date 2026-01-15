Bautismo de gol del paraguayo Rubén Lezcano en Fluminense

Desde el inicio, el paraguayo mostró una gran consistencia en ataque y estuvo a punto de romper la paridad apenas superado el primer cuarto de hora. Tras una precisa asistencia de Guilherme Arana, Lezcano recibió el balón en la zona del punto penal e intentó un remate cruzado que, desafortunadamente, impactó en la humanidad de un defensor que llegó al cierre de manera providencial.

Sin embargo, antes del descanso, el ex Libertad tuvo su revancha con el arco. La jugada nació de una presión alta del colombiano Santiago Moreno, quien cedió para John Kennedy; este último asistió frontalmente a Rubén Lezcano, quien con suma categoría definió con un toque colocado al poste más lejano del guardameta, en un verdadero “pase a la red”.

Tras la conquista, el compatriota festejó con euforia, estirando los hombros de su casaca para exhibir con orgullo su dorsal número 19 ante la torcida, reafirmando su vigencia en el equipo. La alegría fue efímera inicialmente, ya que apenas dos minutos después, el conjunto local logró alcanzar el tanto de la igualdad transitoria.

En el amanecer del complemento, el oriundo de Repatriación volvió a merodear el área rival y estuvo cerca de desnivelar el marcador con un potente cabezazo tras un centro enviado por Riquelme Felipe desde la banda derecha, pero el testazo terminó en los guantes del portero.

El desnivel definitivo llegaría en el último cuarto de hora, cuando John Kennedy sentenció el pleito tras una gran acción individual. Lezcano completó una sólida actuación hasta el minuto 74, cuando fue sustituido por Agner.

Cabe recordar que el mediapunta fue uno de los nombres más codiciados en el reciente mercado de pases por Cerro Porteño, que buscaba un reemplazo para Federico Carrizo tras su partida a Libertad. El mediocampista optó por permanecer en Río de Janeiro para ganarse un lugar en el esquema de Luis Zubeldía.

