Matías Segovia, oficialmente presentado en el América de Minas Gerais

La expectativa por el arribo del compatriota quedó de manifiesto en la publicación de bienvenida que el club brasileño difundió a través de sus canales oficiales. “Hay jugadores que no piden permiso: provocan, arriesgan, crean. Segovia llega con esa esencia. Es de los que piden el partido, asumen el marcaje y transforman el campo en un lienzo; cada toque, un golpe; cada regate, una firma. El paraguayo de 23 años llega cedido hasta diciembre de 2026. ¡Bienvenido, Segovia!”.

Nacido en la compañía Caaguazú de la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, Segovia se formó y dio sus primeros pasos en el profesionalismo en el Club Guaraní, donde su talento lo llevó rápidamente a ser pieza fija en las selecciones juveniles de la Albirroja.

SEGOVINHA É DO COELHÃO 🐰💚



Tem jogador que não pede licença: provoca, arrisca, cria. Segovia chega com essa essência. É daqueles que chama o jogo, encara a marcação e transforma o campo em tela, cada toque, um traço; cada drible, uma assinatura.



O paraguaio de 23 anos vem por… pic.twitter.com/d4DFx0eAiz — América FC (@AmericaFC1912) January 15, 2026

Su desembarco en el fútbol brasileño se produjo en el año 2023, logrando una rápida conexión con la hinchada del Botafogo, donde destacó por su desequilibrio individual. Antes de este regreso al estado de Minas Gerais, el atacante sumó experiencia internacional en el Viejo Continente con el RWDM Bruselas de Bélgica y, más recientemente, en el fútbol asiático defendiendo la camiseta del Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos.