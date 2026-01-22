Dani Alves aparece entrenando con la camiseta albirroja

La prenda, cargada de simbolismo por pertenecer a una de las mejores etapas del fútbol guaraní, luce el dorsal número 8, un número que en aquel proceso identificaba habitualmente al mediocampista Édgar Barreto, quien fue una de las piezas claves de aquel equipo comandado por Gerardo “Tata” Martino, que se había erigido como una de las más temidas del continente.

Más allá de este guiño al fútbol paraguayo, la realidad actual de Dani Alves a sus 42 años lo encuentra en una faceta de inversor y dirigente. El pasado 1 de enero se formalizó su ingreso como copropietario del Sporting Clube de Sao Joao de Ver, equipo de la tercera división de Portugal. El exdefensor adquirió el 50% de la Sociedad Anónima Deportiva del club y proyecta tomar el control total de las acciones para el cierre de la temporada 2025/26, buscando transformar la estructura de la institución con su vasta experiencia.

Este retorno a la exposición mediática y empresarial se da tras el cierre definitivo de su proceso judicial en España (permaneció 14 meses en prisión preventiva). Luego de meses de incertidumbre y de haber recuperado la libertad bajo fianza, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó su absolución unánime en marzo de 2025 por falta de pruebas, revocando cualquier cargo previo.

Hoy, totalmente desligado de las causas legales, Alves combina su nueva vida en Girona y sus negocios en Portugal con una activa presencia en redes sociales, donde su reciente aparición con la albirroja no solo refleja su pasión por el fútbol regional, sino que alimenta rumores sobre un posible y último regreso a las canchas en la liga lusa para apuntalar su propio proyecto deportivo.

