Política
25 de mayo de 2026 a la - 01:00

Celular usado para “campaña sucia” revela nexo con viceministra de Mitic

La red desinformante, una investigación sobre los actores detrás de campañas sucias pro-oficialistas en Paraguay
La red desinformante, una investigación sobre los actores detrás de campañas sucias pro-oficialistas en Paraguay

O’Leary 966 es la dirección correspondiente a Yecika Bracho, titular de la línea celular ligada a Despierta Paraguay, página usada para atacar a medios, periodistas y críticos al Gobierno. En la misma dirección opera Azafrán SA, una agencia argentina que brindó servicios en los juegos ASU 2025 y que, coincidentemente, aparece ligada a la viceministra del Mitic, Alejandra Duarte.

Por Leonardo Gómez Berniga

Transcurrido un mes desde el inicio de las publicaciones de la serie La Red Desinformante, siguen apareciendo nexos que apuntan directamente al anillo ministerial del Gobierno de Santiago Peña.

Un informe judicial reveló que Yecika Bracho, titular del celular utilizado en la página de “campaña sucia” Despierta Paraguay (DPY), declaró la misma dirección que la agencia argentina Azafrán, ligada a la actual viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte.

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El documento revelador

Un informe judicial revelado el 6 de mayo pasado, en el marco del proceso judicial promovido por el empresario Christian Chena contra la página Despierta Paraguay, reveló que el número celular usado para publicar anuncios por más de G. 150 millones en Facebook e Instagram, correspondía a Yecika Magle Bracho Atacho, una venezolana con dirección O’Leary 966 entre Manduvira y Piribebuy, Asunción. Ésta página había promovido ataques difamatorios contra el empresario, lo que provocó la apertura de una causa penal en 2024.

Fachada del edificio de la firma M & B LAW FIRM, con vegetación y escaleras de acceso en un día nublado.
La ubicación en el centro de Asunción coincide con bufete legal.

A finales de abril, este medio reveló cómo DPY difundió anuncios pagos a través de Digimarketing SAS. Esta agencia colombiana, desde 2025, publicó varios anuncios “oficiales” de programas emblemáticos del Gobierno de Santiago Peña, como Hambre Cero y Che Róga Porã.

Hasta ayer, autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), como el ministro Gustavo Villate y la viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, se dedicaron a negar categóricamente algún vínculo con esta agencia, como también con las páginas que movieron casi US$ 500 mil.

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La agencia hermana

El 9 de agosto de 2018, Duarte Albospino, que entonces era la directora digital de la agencia Prana, anunció, ante medios y redes sociales, una alianza con la agencia argentina Azafrán.

Alejandra Duarte sonríe rodeada de siete colegas en un ambiente moderno, mostrando una mezcla de vestimenta casual y formal.
Alejandra Duarte comparte vínculos con Azafrán desde 2018.

En este entonces, Prana ya estaba vinculada -cómo lo estuvo hasta el 2023- en las campañas presidenciales del actual presidente de la República, Santiago Peña.

Ese mismo año, Azafrán formaliza la creación de su sociedad anónima en Paraguay, Azafrán SA.

Según registros publicados en la Gaceta Oficial, hasta el año 2024, la dirección declarada de la agencia era O’Leary N° 966 entre Manduvirá y Piribebuy, Asunción, la misma que registró Yecika Bracho, ligada a Despierta Paraguay.

Desde su constitución hasta 2024, Azafrán SA declaraba para sus asambleas la dirección O’Leary 966, entre Manduvirá y Piribebuy.
Desde su constitución hasta 2024, Azafrán SA declaraba para sus asambleas la dirección O’Leary 966, entre Manduvirá y Piribebuy.

La agencia argentina, dirigida por José Ignacio García y Mariela Laura Sayago, trabajó para marcas llevadas por Alejandra Duarte durante su tiempo en Prana, como la Yerba Santo Tomás. Además, promocionan como “caso de éxito” un chatbot desarrollado para los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Coincidentemente, en aquel entonces y para ese mismo evento, también se difundieron anuncios “oficiales” desde la colombiana Digimarketing SAS.

Documento formal con información sobre Yecika Magle Bracho Atacho, en ambiente de oficina, sobre activación de línea telefónica.
Ya recibieron datos oficiales de la empresa telefónica respecto a las identidades de las personas que crearon la cuenta “Despierta Paraguay” a través de las redes sociales.

Sin palabras y se desligan

Desde el sábado intentamos obtener la versión de Duarte Albospino, sin embargo no tuvimos retorno a mensajes y llamadas.

Por su parte, la directora de Prana, Laura Leguizamón, dijo que, hace años, ya no trabajan con Azafrán y que ahora operan el área de pauta “programática” con otra empresa, Afirmó que esa agencia opera de forma independiente en el país.