Celular usado para “campaña sucia” revela nexo con viceministra de Mitic

Transcurrido un mes desde el inicio de las publicaciones de la serie La Red Desinformante, siguen apareciendo nexos que apuntan directamente al anillo ministerial del Gobierno de Santiago Peña.

Un informe judicial reveló que Yecika Bracho, titular del celular utilizado en la página de “campaña sucia” Despierta Paraguay (DPY), declaró la misma dirección que la agencia argentina Azafrán, ligada a la actual viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte.

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El documento revelador

Un informe judicial revelado el 6 de mayo pasado, en el marco del proceso judicial promovido por el empresario Christian Chena contra la página Despierta Paraguay, reveló que el número celular usado para publicar anuncios por más de G. 150 millones en Facebook e Instagram, correspondía a Yecika Magle Bracho Atacho, una venezolana con dirección O’Leary 966 entre Manduvira y Piribebuy, Asunción. Ésta página había promovido ataques difamatorios contra el empresario, lo que provocó la apertura de una causa penal en 2024.

A finales de abril, este medio reveló cómo DPY difundió anuncios pagos a través de Digimarketing SAS. Esta agencia colombiana, desde 2025, publicó varios anuncios “oficiales” de programas emblemáticos del Gobierno de Santiago Peña, como Hambre Cero y Che Róga Porã.

Hasta ayer, autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), como el ministro Gustavo Villate y la viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino, se dedicaron a negar categóricamente algún vínculo con esta agencia, como también con las páginas que movieron casi US$ 500 mil.

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La agencia hermana

El 9 de agosto de 2018, Duarte Albospino, que entonces era la directora digital de la agencia Prana, anunció, ante medios y redes sociales, una alianza con la agencia argentina Azafrán.

En este entonces, Prana ya estaba vinculada -cómo lo estuvo hasta el 2023- en las campañas presidenciales del actual presidente de la República, Santiago Peña.

Ese mismo año, Azafrán formaliza la creación de su sociedad anónima en Paraguay, Azafrán SA.

Según registros publicados en la Gaceta Oficial, hasta el año 2024, la dirección declarada de la agencia era O’Leary N° 966 entre Manduvirá y Piribebuy, Asunción, la misma que registró Yecika Bracho, ligada a Despierta Paraguay.

La agencia argentina, dirigida por José Ignacio García y Mariela Laura Sayago, trabajó para marcas llevadas por Alejandra Duarte durante su tiempo en Prana, como la Yerba Santo Tomás. Además, promocionan como “caso de éxito” un chatbot desarrollado para los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Coincidentemente, en aquel entonces y para ese mismo evento, también se difundieron anuncios “oficiales” desde la colombiana Digimarketing SAS.

Sin palabras y se desligan

Desde el sábado intentamos obtener la versión de Duarte Albospino, sin embargo no tuvimos retorno a mensajes y llamadas.

Por su parte, la directora de Prana, Laura Leguizamón, dijo que, hace años, ya no trabajan con Azafrán y que ahora operan el área de pauta “programática” con otra empresa, Afirmó que esa agencia opera de forma independiente en el país.