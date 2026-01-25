Gonzalo Valle, portero de selección de Ecuador, detenido 20 días por conducir alcoholizado

Además, el juez ecuatoriano Víctor Romero sentenció a Valle una multa equivalente a tres salarios básicos unificados, cuyo monto total es de 1.446 dólares y la suspensión de su licencia de conducir durante sesenta días.

Valle se encuentra en proceso de recuperación de una lesión que lo alejó de las canchas desde octubre pasado y recién en enero volvió a entrenar con normalidad con su equipo.

Aunque desde Liga de Quito no confirmaron la noticia de forma oficial, sí emitieron un comunicado donde explicaron que Valle "se encuentra afrontando una situación de carácter personal, derivada de un hecho ocurrido fuera del ámbito deportivo".

También reseñaron que actuarían "conforme a la normativa interna y a los valores que la rigen", además de que brindarán "el apoyo institucional correspondiente, con responsabilidad y respeto, a fin de que la actividad profesional de Gonzalo se vea lo menos afectada posible hasta que se resuelva esta lamentable situación".

Por su parte, Valle utilizó sus redes sociales para pedir disculpas al club y sus aficionados y dijo asumir "con total responsabilidad mis actos y las consecuencias que estos conlleven".

Añadió, también, que lamentaba "profundamente haber generado un situación que no representa los valores personales ni profesionales con los que me he manejado durante mi carrera y en esta institución".

El Rey de Copas, como también le dicen a la LDU, se encuentra en plena pretemporada, bajo la dirección técnica del brasileño Tiago Nunes.