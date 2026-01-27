Ángel Romero, presentado oficialmente como nuevo jugador de Boca Juniors

El arribo del atacante genera una gran expectativa en el predio del popular club “azul y oro”, donde compartirá equipo con el recientemente nacionalizado paraguayo Milton Giménez. Esta sociedad no solo apunta al éxito tanto en el torneo Argentino como en la Copa Libertadores con el elenco que comanda Claudio Fernando Úbeda, sino que establece una competencia interna directa por un lugar en la consideración de Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, de cara a dar a conocer la lista definitiva de que serán parte de la Copa del Mundo 2026.

El mensaje de Ángel Romero en su Instagram: “Llego a un club enorme”

A través de su cuenta personal de Instagram, el propio futbolista compartió sus primeras impresiones, destacando la magnitud del desafío: “Hoy empiezo un nuevo capítulo en mi carrera. Llego a un club enorme, con una historia que se respeta y una hinchada que se siente en todo el mundo. Vestir esta camiseta es un orgullo y también una gran responsabilidad. Vengo con hambre, con compromiso y con muchas ganas de competir, dejarlo todo en la cancha y pelear por cosas grandes. Gracias a todos los que confiaron en mí desde el primer momento. Ahora es momento de trabajar, de representar estos colores con carácter y dar lo mejor, siempre. ¡VAMOS BOCA!”

Vestir la camiseta de Boca: Cuestión de hermanos y un anhelo de Riquelme

Este fichaje representa la culminación de un largo proceso, ya que no es la primera vez que el club intenta hacerse con los servicios del delantero. El propio Juan Román Riquelme había manifestado su interés por el jugador en reiteradas ocasiones en el pasado. Además, el apellido Romero ya es conocido en los pasillos de La Bombonera por antecedentes muy recientes: Óscar Romero, hermano “mellizo” de la nueva incorporación xeneize, defendió los mismos colores entre los años 2022 y 2023. Con esta apuesta, Boca suma jerarquía internacional a su ofensiva, mientras que Ángel se asegura una vitrina de máximo nivel para llegar en plenitud a la cita mundialista en Norteamérica.