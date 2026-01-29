Fútbol Internacional
29 de enero de 2026 - 17:38

Flamengo debuta con derrota y Clar anota contra el Santos

Walter Clar celebra su gol para el Chapecoense contra el Santos FC.
Walter Clar celebra su gol para el Chapecoense contra el Santos FC.

El Brasileirão 2026 arrancó el miércoles con sendos tropiezos de los dos grandes favoritos, el Flamengo, que perdió 2-1 con São Paulo, y el Palmeiras, que empató 2-2 con Atlético Mineiro. También en esta primera fecha, el ascendido Chapecoense, con un gol paraguayo Walter Clar, derrotó 4-2 en casa al Santos de Neymar (lesionado) y se colocó como líder.

Por ABC Color

Campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao en 2025, el Flamengo arrancó la liga con una derrota a domicilio contra el Sao Paulo.

Pese a adelantarse con un gol del ecuatoriano Gonzalo Plata tras el descanso, los locales dieron vuelta el marcador con tantos de Luciano y Danielzinho.

El Chapecoense se convirtió en el primer líder del torneo al vencer 4-2 al Santos, en un partido marcado por la eficacia local: marcaron un gol en cada uno de los cuatro remates entre los tres palos que hicieron en el partido

* Para Walter Clar fue su primer gol en 7 partidos en el año, incluyendo el torneo estadual Catarinense, donde suma 4 asistencias. El lateral zurdo de 31 años acumula 11 goles y 7 asistencias en 68 partidos con Chapecoense, desde la temporada 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Otros paraguayos: También fueron titulares Gustavo Gómez, Ramón Sosa (Palmeiras), Junior Alonso (Atl. Mineiro), Damián Bobadilla (São Paulo), Alexis Duarte y Gustavo Caballero (Santos),

Entre los suplentes: Carlos Coronel (São Paulo).

Resultados y goleadores:

* São Paulo 2-Flamengo. 1. Goles: 54’ Gonzalo Plata (F); 61’ Luciano, 71’ Danielzinho (SP).

* Atlético Mineiro 2- Palmeiras 2. Goles: 26’ Flaco López, 84’ Vitor Roque (P); 44’ Victor Hugo, 73’ Kellven, en contra (AM).

* Chapecoense 4-Santos FC 2. Goles: 15’ Walter Clar, de penal, 73’ Igor Meritão, 80’ Jean Carlos, 90’ Carvalheira (Ch); 45’ Gabriel Menino, 67’ Álvaro Barreal (S).

-Otros resultados: Fluminense 2-Gremio 1; Corinthians 1-Bahía 2; Inter 0-Athletico Paranaense 1; Coritiba 0-Bragantino 1; Vitória 2-Remo 0.

-Jueves: Mirassol -Vasco; Botafogo- Cruzeiro.