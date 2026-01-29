Flamengo debuta con derrota y Clar anota contra el Santos

Campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao en 2025, el Flamengo arrancó la liga con una derrota a domicilio contra el Sao Paulo.

Pese a adelantarse con un gol del ecuatoriano Gonzalo Plata tras el descanso, los locales dieron vuelta el marcador con tantos de Luciano y Danielzinho.

El Chapecoense se convirtió en el primer líder del torneo al vencer 4-2 al Santos, en un partido marcado por la eficacia local: marcaron un gol en cada uno de los cuatro remates entre los tres palos que hicieron en el partido

* Para Walter Clar fue su primer gol en 7 partidos en el año, incluyendo el torneo estadual Catarinense, donde suma 4 asistencias. El lateral zurdo de 31 años acumula 11 goles y 7 asistencias en 68 partidos con Chapecoense, desde la temporada 2024.

* Otros paraguayos: También fueron titulares Gustavo Gómez, Ramón Sosa (Palmeiras), Junior Alonso (Atl. Mineiro), Damián Bobadilla (São Paulo), Alexis Duarte y Gustavo Caballero (Santos),

Entre los suplentes: Carlos Coronel (São Paulo).

Resultados y goleadores:

* São Paulo 2-Flamengo. 1. Goles: 54’ Gonzalo Plata (F); 61’ Luciano, 71’ Danielzinho (SP).

* Atlético Mineiro 2- Palmeiras 2. Goles: 26’ Flaco López, 84’ Vitor Roque (P); 44’ Victor Hugo, 73’ Kellven, en contra (AM).

* Chapecoense 4-Santos FC 2. Goles: 15’ Walter Clar, de penal, 73’ Igor Meritão, 80’ Jean Carlos, 90’ Carvalheira (Ch); 45’ Gabriel Menino, 67’ Álvaro Barreal (S).

-Otros resultados: Fluminense 2-Gremio 1; Corinthians 1-Bahía 2; Inter 0-Athletico Paranaense 1; Coritiba 0-Bragantino 1; Vitória 2-Remo 0.

-Jueves: Mirassol -Vasco; Botafogo- Cruzeiro.