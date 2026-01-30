Anderson Talisca: “Me echaron de Al Nassr porque marcaba muchos goles”

En su misiva, Talisca fue tajante al describir el cambio de rumbo que tomó la institución de Riad, sugiriendo que el éxito deportivo ha pasado a un segundo plano. El atacante afirmó: “La nueva estructura de Al Nassr se ha orientado más hacia los negocios y, honestamente, ya no pertenezco allí”. Según el brasileño, esta nueva filosofía ha provocado que su legado sea ignorado por la dirigencia, a pesar de haber sido uno de los pioneros del actual proyecto.

“Los números son claros y mi vínculo con el club ya es parte de su historia. Quinto máximo goleador en la historia del Al Nassr. Fui uno de los primeros en llegar a esta nueva etapa y pasé por toda la transición hacia una nueva era del club. A pesar de ello, no respetaron mi historia con el club ni con la afición; simplemente actuaron como si nada importara”, denunció el jugador, quien además acusó a la entidad de ocultar los verdaderos motivos de su transferencia: “Considero una falta de respeto hacia los seguidores de Al Nassr hacer tales declaraciones sin decir la verdad”.

Goles, egos y la sombra de CR7

Uno de los puntos más polémicos de su despedida fue la revelación de que su capacidad goleadora se convirtió, paradójicamente, en un problema interno. Talisca fue contundente al declarar: “Me echaron porque marcaba muchos goles y era vergonzoso; incluso me pidieron que me fuera por eso”. Estas palabras han sido interpretadas como una alusión directa a una guerra de egos en el vestuario, un conflicto que muchos analistas y aficionados vinculan con la presencia de Cristiano Ronaldo, sugiriendo que el protagonismo del brasileño resultaba incómodo para la máxima estrella lusa.

El legado de un pionero en Arabia

Talisca llegó al fútbol saudí en 2021, procedente del desaparecido Guangzhou FC de China, cuando la liga aún no era el destino masivo de estrellas que es hoy. Como pilar de esa primera transición, sus estadísticas respaldan su malestar: se marcha tras haber registrado 77 goles, 17 asistencias y 93 contribuciones directas de gol, cifras que lo coronan como el quinto máximo artillero histórico del club. Además, bajo su liderazgo, el equipo conquistó la Copa Árabe, el único título de su ciclo.

Tras una ruptura sin consenso y cargada de acusaciones de falta de respeto, el brasileño inicia ahora su andadura en Turquía bajo las órdenes del Fenerbahce. Deja atrás un Al Nassr al que, según sus palabras, aportó todo en el campo, pero que terminó priorizando los “negocios” y los liderazgos mediáticos por encima del rendimiento deportivo de sus referentes.