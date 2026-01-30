El Real Madrid se vuelve a encontrar con el Benfica de Mourinho en el playoff

El Benfica selló su clasificación de forma épica gracias a un gol de su guardameta, Anatoliy Trubin, en el minuto 98. Este tanto permitió al club luso escalar por diferencia de goles hasta la 24ª posición, evitando la eliminación en el último suspiro. En el bando madridista el clima es de máxima tensión; la derrota en Lisboa no solo impidió el acceso directo a octavos, sino que ha provocado el enfado público de Kylian Mbappé y puesto bajo la lupa a Álvaro Arbeloa, quien se juega su crédito europeo tras sustituir a Xabi Alonso.

El panorama de los emparejamientos europeos

Por su parte, el Inter de Milán, vigente subcampeón, se medirá al sorprendente Bodo/Glimt noruego. Otros enfrentamientos destacados incluyen los duelos entre Qarabag y Newcastle, Galatasaray contra la Juventus, y el choque del Atlético de Madrid frente al Brujas. Además, el Borussia Dortmund se verá las caras con la Atalanta, mientras que el Olympiacos hará lo propio contra el Bayer Leverkusen.

Sabor a Ligue 1 y el camino a la final

El azar también deparó un duelo fratricida para el actual campeón, el París Saint-Germain, que deberá medirse al Mónaco, equipo que ya logró vencerle en noviembre. Si los parisinos logran avanzar, les esperaría un cruce explosivo contra el Barcelona de Lamine Yamal o el Chelsea. En el caso del Real Madrid, si supera el escollo del Benfica, su rival en octavos saldrá del enfrentamiento entre el Manchester City y el Sporting de Lisboa.

Las eliminatorias de ida se disputarán el 17 y 18 de febrero, decidiéndose la vuelta una semana después. Finalmente, en la Europa League, equipos como Lyon, Betis y Roma ya esperan en octavos, mientras que el Celta de Vigo buscará su plaza en la repesca ante el PAOK de Salónica.

Fuente: AFP